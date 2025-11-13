Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 03:00

Гниют заживо, как в Первую мировую: солдаты ВСУ гибнут от газовой гангрены

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ВСУ произошла вспышка смертельно опасной болезни: военные медики утверждают, что бойцы гибнут из-за газовой гангрены. Этот недуг массово косил военных в окопах Первой мировой войны, а теперь распространился с новой силой из-за отсутствия нормальных санитарных условий для раненых. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Киев не уделял должного внимания развитию военной медицины. Где украинские власти допустили ошибку и чего она будет стоить ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о вспышке газовой гангрены в ВСУ

О вспышке опасного заболевания сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на украинских военных медиков. Они связывают распространение инфекции, которая без своевременного лечения имеет 100-процентную летальность, с затяжным характером боевых действий и отсутствием возможности своевременно эвакуировать раненых с поля боя.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Долгое время считалось, что газовая гангрена почти искоренена в Европе. Однако бактериальная инфекция <…> возродилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», — сказано в материале.

Украинский медик-доброволец Алекс в беседе со СМИ отметил, что в полевых госпиталях ВСУ можно увидеть такие осложнения после травм, каких «не видел ни один живой человек в военное время». По его словам, раненым можно было бы помочь, если бы не постоянные задержки эвакуации — из-за них люди неделями остаются в подпольных пунктах стабилизации без должного лечения.

Как бойцы ВСУ заражаются газовой гангреной

Daily Telegraph пишет, что возбудителем газовой гангрены выступают бактерии Clostridium, которые размножаются в ранах при отсутствии достаточного количества кислорода. У зараженных наблюдается быстрое разрушение мышц, которое сопровождается сильной болью и отеками, а также образованием газовых пузырей под кожей.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что в основном украинские военнослужащие заражаются инфекцией при попадании в раны грязи из почвы.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Газовая гангрена — это клостридиальная инфекция, которая живет непосредственно в почве. То есть как только грязь попадает в рану и она не обрабатывается, вероятность заражения становится высокой, особенно при отсутствии медпомощи. Инфекция распространяется быстро, особенно если человеку плохо обработали рану», — сказал он.

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил NEWS.ru причины образования подкожных пузырей у бойцов ВСУ. По его словам, они появляются в процессе жизнедеятельности бактерий в ране — клостридии образуют газ, который «раздувает» кожу. При этом в кровоток попадают токсины, вызывающие сильную интоксикацию.

«Симптомы: внезапная боль в раневой зоне, цианоз кожи, буллы с бордовой жидкостью. Также характерна лихорадка свыше 38 градусов, угнетение сознания, полиорганная недостаточность. Лечение: как можно раньше назначить антибиотики — сначала широкого спектра, а потом скорректировать терапию по результатам анализов. Также необходимо радикальное хирургическое лечение. Делают несколько широких разрезов, обеспечивая хороший доступ губительного для бактерий воздуха и отток гноя. Помимо этого, необходимо удаление инородных и погибших тканей, земли. Чем раньше проведены подобные манипуляции, тем выше шансы избежать ампутации», — указал врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что не так с украинской военной медициной

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что ключевая проблема ВСУ кроется в плачевном состоянии военной медицины. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что медицинское обеспечение войск велось по остаточному принципу. Ставку делали на наступательные возможности армии, в то время как развитие системы полевых госпиталей и эвакуации шло по стандартам НАТО.

«В ВСУ и медицинская техника, и машины эвакуации в основном зарубежного производства. Но такая система во время спецоперации не работает. Это показало отсутствие систематизации в работе военных медиков, которые должны спасать раненых, чтобы они не превращались в погибших. Даже тех, кого не спасают, из-за инфекций и других причин переводят в разряд убитых. Это говорит о том, что система военной медицины украинской армии находится в очень плохом состоянии», — заметил он.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко напомнил, что медики ВСУ давно заявляют о критической нехватке медперсонала на передовой. Вероятно, его количество просто не было рассчитано на такую численность войск.

«Там готовили боевиков, но не готовили медиков. На более чем полумиллионную украинскую армию в тактических порядках и в ближайшем тылу медиков откровенно не хватает. Пока еще работал старый персонал, ситуация была более-менее стабильная, но медики тоже несут потери. И самое главное — все время возрастает количество раненых, которые нуждаются в медицинской помощи. Потому что мы видим, что растет масштаб боевых действий, растет фронт, на котором наступают Вооруженные силы России. Соответственно, у противника увеличивается количество раненых», — пояснил собеседник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одной проблемой для ВСУ Онуфриенко называет заметное увеличение числа дронов, активность которых зачастую и приводит к серьезным ранениям украинских бойцов.

«Более трех четвертей ранений у них — именно от БПЛА. Причем часто это не пулевые ранения, а осколочные, более грязные. В рану попадает все что угодно — от земли до травы, листвы, кусков пластика. Возможно, есть проблемы еще и с поставками медикаментов. Но стоит учесть и сам характер боев: сейчас есть сразу четыре крупных укрепрайона, где противник находится в окружении или полукольце. Раненые поступают к медикам с большим опозданием, эвакуация затруднена. Многие поступают уже с сепсисом, с ранами, которым не час-два-три, а сутки или даже двое-трое. Отсюда и резкое увеличение количества случаев с гангреной. Справиться с этим украинцы могут одним путем — сдаться. Все остальные варианты нереальны», — подчеркнул аналитик.

