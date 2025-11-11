Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией

ФСБ РФ заявила о срыве планов украинской разведки — угнать МиГ-31 с «Кинжалом» и совершить провокацию против базы НАТО в Европе. Эксперты ранее предупреждали, что Киев готовит масштабную операцию под чужим флагом для вовлечения Североатлантического альянса или Евросоюза в прямой конфликт с Россией. Могут ли власти Украины провести такую операцию и что в этой ситуации делать России — в материале NEWS.ru.

Как украинцы пытались угнать МиГ-31

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31, который планировалось использовать для провокации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным силовиков, угнанный самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты „Кинжал“», — заявили в ЦОС.

Для угона самолета сотрудники ГУР пытались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им $3 млн (243 млн рублей). В частности, как следует из материалов ФСБ, они предлагали штурману устранить пилота, однако тот отказался, заявив, что не сможет самостоятельно посадить МиГ-31. В ответ украинские спецслужбы организовали для него телефонный инструктаж с летчиком ВСУ.

«При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat, подконтрольную SIS Великобритании (MI6. — NEWS.ru)», — отметили в ФСБ.

Военный летчик у сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Фото: РИА Новости

По версии оперативников, украинские военные намеревались при помощи истребителя нанести удар по базе НАТО в румынском городе Констанца, после чего он должен был быть сбит средствами противовоздушной обороны. Таким образом, принятые ФСБ меры сорвали планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации.

«Западу необходимо продолжение украинского конфликта, поэтому там нацелены на совершение любых провокаций, и к этому нам нужно быть готовыми. Киевский режим и его кураторы решили прибегнуть к излюбленному сценарию — вербовке людей. Они рыщут в поисках предателей, обещая внушительные суммы, гражданство и поддержку. Запад надеется подорвать безопасность нашей страны в том числе изнутри», — сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Как украинцы пытались угнать российские самолеты

В 2023 году украинским спецслужбам удалось завербовать вертолетчика Максима Кузьминова. Он угнал российский вертолет Ми-8 и убил сослуживцев. Однако в феврале 2024-го его нашли мертвым в Испании.

Тогда же ГУР Украины пыталось завербовать российского летчика для угона самолета. Однако военный тут же связался с ФСБ. В ходе спецоперации он якобы согласился перейти на сторону противника, впоследствии по аэродрому ВСУ, где его ждали, был нанесен удар, в результате которого командир воинской части погиб, 17 военных были ранены. Также оказались уничтожены два украинских истребителя и взлетная полоса.

В июле 2024 года ФСБ пресекла еще одну попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

К чему может привести провокация в Европе

По словам Белика, планы антироссийских провокаций вынашивают не только в Киеве, но и в столицах Европы и стран НАТО.

«Запад курирует данные операции посредством Украины, чтобы показательно быть непричастным. Делать подобное без участия Киева ему невыгодно. Угнать же истребитель МиГ-31 — это крайне амбициозная цель, достигнув которой, Киев и его кураторы рассчитывали не только устроить масштабную провокацию, чтобы еще сильнее разжечь конфликт, но и заполучить наше уникальное вооружение», — сказал Белик.

Угон истребителя с «Кинжалом» мог бы стать прологом к третьей мировой войне, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если бы они его просто посадили или сбили вблизи натовских авиабаз в Румынии, это тоже был бы очень большой ущерб для военно-политического состояния дел в мире по отношению к России. Всей объединенной Европе такие провокации нужны, чтобы и свою экономику на военные рельсы быстрее поставить, и народ свой заставить думать так, как хотят политики. Это был бы реальный шаг к третьей мировой войне, хотим мы или нет — у них руки были бы развязаны. И это было бы катастрофическим событием», — пояснил Попов.

Что может противопоставить Россия провокациям Украины

Россия уже привыкла к попыткам провокаций, а отвечать будет в том числе устранением провокаторов, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Безусловно, последствия были бы серьезными, если бы ГУР Украины удалось угнать наш истребитель МиГ-31. Но мы уже привыкли к таким подлым провокациям со стороны Киева, поэтому я уверен, что сможем все предотвратить. Украине мы будем отвечать за попытку угона истребителя на поле боя. И британцам мы, конечно, можем ответить. Вы думаете, кто-то из англичан, которые находятся здесь, нам неизвестен? Все известны. Убежать не успеют», — заверил парламентарий.

Воздушно-космические силы России в ответ на провокации нанесли удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области. Уточняется, что во время операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, поражен аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где размещаются истребители F-16.

