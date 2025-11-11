Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 10:06

ВКС России поразили ключевой центр ГУР и авиабазу с F-16

«Кинжалы» нанесли удар по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России нанесли удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Уточняется, что во время операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, поражен аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где размещаются истребители F-16.

Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16, — рассказали агентству.

Ранее бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске. Об этом доложил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец. По его словам, под полный контроль российских подразделений взяты станции Оливино и Парк Восточного Прибытия. Сейчас военные проводят зачистку станции Купянск-Сортировочная. Кроме того, удары наносятся по позициям противника в районе Купянска-Узлового.

