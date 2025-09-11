Несчастная мать и долги: как живет семья летчика-предателя Кузьминова

Мать российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на Украину, Инна Кузьминова была замечена в Испании: она принимала участие в официальной процедуре опознания тела сына, сообщил знакомый семьи. По его словам, женщина поддерживала связь с родственниками и подробно рассказывала об обстоятельствах поездки в Европу. Где она сейчас и как живет семья летчика-предателя — в материале NEWS.ru.

Что известно о семье Максима Кузьминова

По словам знакомых семьи, Максим рос без отца. Семья жила в Приморском крае. Инна много работала и часто ездила на заработки в Корею, хотя «денег ей всегда не хватало».

Мать Кузьминова пыталась заниматься торговлей, возила товар из Китая и Южной Кореи. По словам одноклассников, Максим был «середнячком», отличался рыхлым телосложением и периодически подвергался буллингу. В 2005 году его мать бросила торговлю и устроилась на швейное производство.

Дед Максима, заслуженный летчик России Герман Кузьминов, занимался воспитанием парня. Одна из родственниц Инны рассказала, что именно он запретил матери Максима общаться с его отцом и выходить за него замуж, потому что «тот сидел в тюрьме и вроде бы употреблял запрещенные вещества».

Когда Максиму было 17 лет, его дед разбился на вертолете. Парень пошел по его стопам и стал военным летчиком, Инна поддерживала сына в его начинаниях. Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье.

Что вспоминают о Максиме Кузьминове его сослуживцы

После начала СВО Инна сильно переживала, что ее сына перевели оттуда к границе с Украиной. По словам знакомых семьи, у нее «была истерика» и она не хотела, чтобы сын попал в зону боевых действий. Она даже собиралась ехать «искать сына», говорили в окружении Инны.

Летчик Максим Кузьминов в представлении ИИ Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

По словам сослуживцев, Максим просил не давать ему ничего серьезного и стремился получать только мирные задания вроде транспортировки грузов. Его товарищи по службе также отмечали, что Кузьминов никогда публично не выступал ни за, ни против СВО. Однако он постоянно говорил о боязни попасть в плен ВСУ из-за опубликованных в Сети видеороликов, вспоминают его знакомые.

За несколько месяцев до угона вертолета мать Максима исчезла — она уехала в отпуск и перестала выходить на связь. Следователи считают, что парень мог решиться на преступление под влиянием матери, у которой были проукраинские взгляды. Вероятно, именно она участвовала в переговорах с представителями спецслужб Украины.

Как убили Максима Кузьминова

В августе 2023 года Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. На борту вертолета находились два его боевых товарища, которые не были посвящены в план. Как сообщал глава разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, они отказались сдаваться в плен, оказали сопротивление и были убиты.

Кузьминову предлагали остаться на Украине, уточнил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, на территории страны летчика могли бы защитить. Однако парень захотел перебраться в Испанию. Украинская разведка прежде подтверждала, что предоставила ему финансовое вознаграждение и новые документы, а матери Кузьминова была организована безопасная перевозка на территорию Украины.

Зимой 2024 года Максим был застрелен на парковке возле своего дома в городе Вильяхойоса. Свидетели сообщали, что перед смертью он пытался скрыться от нападавших. Местная полиция подтвердила смерть летчика: его убили шестью выстрелами. Полиция Испании не исключает, что к убийству Кузьминова причастна «русская мафия» или российские разведслужбы, сообщает The Times. По данным издания, правоохранительные органы изучают эту версию.

Где сейчас мать Максима Кузьминова

Знакомый семьи Кузьминовых заявил, что Инна участвовала в идентификации останков сына в Испании, она крайне тяжело перенесла этот процесс. По его словам, она плакала и жаловалась, что местные власти отказывались передавать ей тело для организации похорон.

Максим Кузьминов Фото: Социальные сети

Сейчас, по данным El Mundo, Кузьминова находится на Украине «под охраной спецслужб». По другой версии, женщина может жить в Испании под чужой фамилией. При этом она официально остается гражданкой РФ. Ей начисляется налог на имущество. По данным на 2025 год, она задолжала налоговой службе 1,5 тысячи рублей за квартиру, которую опечатали сразу после возбуждения уголовного дела по факту угона вертолета ее сыном.

Также у Инны есть долг за коммунальные платежи — около 40 тысяч рублей. Однако в службе судебных приставов сообщили, что взыскание задолженностей с нее приостановлено, поскольку она находится за границей.

Читайте также:

Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали

Пьянство, предательство, критика СВО: как живут актрисы из «Сватов»

Зачем «предателю Родины» гражданство России? Как Ревва получил паспорт, СВО