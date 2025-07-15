Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали

Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали

Гособвинение запросило 24 года лишения свободы для экс-ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева за продажу ВСУ секретной информации. Что об этом известно, в чем обвиняют Хожаева, правда ли он пошел на предательство за $80?

В чем обвиняют Хожаева, детали

«По совокупности преступлений прошу окончательно назначить Хожаеву 24 года лишения свободы, из которых первые пять лет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима, со штрафом 700 тысяч рублей», — заявил представитель прокуратуры в рамках прений во Втором Западном окружном военном суде.

В середине июня стало известно, что следователи предъявили обвинение бывшему российскому военнослужащему из Челябинска. Следствие считает, что экс-ефрейтор продавал стратегически значимые сведения ВСУ, заполнил анкету на вступление в «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и под предлогом ухода в увольнение направился на украинскую границу.

За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинские спецслужбы направили на банковский счет Хожаева два транша в размере $30 и $50, следует из документов.

Мужчину задержали и арестовали в одном из российских регионов. Согласно материалам следствия, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений — по статьям 275 (покушение на госизмену и госизмена), 338 (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), 174.1 (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления) и 205.5 (попытка участия в деятельности организации, признанной террористической) УК РФ.

Челябинец признал фактическую сторону дела, однако не считает, что совершил преступление. Ранее суд продлил арест Хожаева до 10 сентября. По вменяемым ему статьям возможны санкции вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следующее заседание, на котором выступит сторона защиты экс-ефрейтора, назначено на 16 июля. После адвоката с последним словом выступит сам подсудимый, так как он отказался участвовать в прениях сторон.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Были ли еще подобные случаи

20 июня Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жительницу Йошкар-Олы, которая пыталась вступить в «Легион „Свобода России“» и передавала секретные данные украинским спецслужбам, к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В пресс-службе свердловской прокуратуры уточнили, что в 2023 году 46-летняя женщина вышла на связь с представителями организации через мессенджер и выразила желание присоединиться к группе в качестве медицинского работника и помощника по хозяйству, заполнила анкету и передала личные данные. Она планировала покинуть страну вместе с ребенком, но была задержана на границе.

По данным следствия, фигурантка успела направить украинской стороне спутниковые снимки с координатами российских оборонных объектов. На изображениях были отмечены важные цели, а также добавлены текстовые пояснения, указывающие на их назначение.

8 июля суд в Севастополе приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы за передачу Украине данных о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота.

По данным УФСБ по Республике Крым и городу Севастополь, 37-летний мужчина инициативно вступил в чат в мессенджере Telegram, который координировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, чтобы вести в России разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность.

«Действуя по заданию иностранной спецслужбы, гражданин осуществлял сбор сведений <...> и [их] передачу украинским кураторам», — отметили в ведомстве.

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