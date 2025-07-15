Бывший ефрейтор может отправиться в тюрьму на 24 года из-за связи с СБУ

Бывший ефрейтор может отправиться в тюрьму на 24 года из-за связи с СБУ Прокуратура запросила 24 года тюрьмы экс-ефрейтору Хожаеву за продажу данных СБУ

Гособвинение требует приговорить бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева, внесенного в России в список террористов, к 24 годам лишения свободы за продажу секретной информации СБУ, передает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где проходят прения сторон. Представитель прокуратуры также указал на попытку перехода на сторону противника для вступления в запрещенную в РФ террористическую организацию.

Продажа данных СБУ принесла фигуранту уголовного дела $80 (около 6,3 тысячи рублей). Обвинитель заявил, что Хожаева следует наказать 24 годами заключения, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Также его хотят оштрафовать на 700 тысяч рублей.

Ранее Хожаев отказался признавать вину по предъявленным обвинениям. Следующее заседание суда запланировали на 16 июля, где свою позицию представит защита, а подсудимый выступит с последним словом. Во время прений сторон он отказался от участия.

Ранее стало известно, что бывший ефрейтор пытался вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина передавал украинской стороне фото с российской техникой, складами и вооружением.