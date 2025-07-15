Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 17:41

Бывший ефрейтор может отправиться в тюрьму на 24 года из-за связи с СБУ

Прокуратура запросила 24 года тюрьмы экс-ефрейтору Хожаеву за продажу данных СБУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гособвинение требует приговорить бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева, внесенного в России в список террористов, к 24 годам лишения свободы за продажу секретной информации СБУ, передает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где проходят прения сторон. Представитель прокуратуры также указал на попытку перехода на сторону противника для вступления в запрещенную в РФ террористическую организацию.

Продажа данных СБУ принесла фигуранту уголовного дела $80 (около 6,3 тысячи рублей). Обвинитель заявил, что Хожаева следует наказать 24 годами заключения, из которых первые пять лет он должен провести в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Также его хотят оштрафовать на 700 тысяч рублей.

Ранее Хожаев отказался признавать вину по предъявленным обвинениям. Следующее заседание суда запланировали на 16 июля, где свою позицию представит защита, а подсудимый выступит с последним словом. Во время прений сторон он отказался от участия.

Ранее стало известно, что бывший ефрейтор пытался вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина передавал украинской стороне фото с российской техникой, складами и вооружением.

Челябинск
военные
суды
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фургон путешественника взорвался вместе с ним на пляже
На Западе понимают, что Путин не прекратит СВО после угроз Трампа
Россиян предупредили об опасности купания из-за одной инфекции
Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы
Авиастроительная компания выплатит «Татнефти» более 6 млрд рублей
Востоковед оценил варианты помощи России от Китая
Российского телеведущего обвинили в оскорблении жителей одного города РФ
Европейская страна по суду конфискует российские активы
Предательство за $80. Экс-ефрейтор ВС России может сесть на 24 года: детали
Составлен список артистов, которые зарабатывают на ненависти к России
Стала известна судьба плюнувшего в бургер сотрудника «Вкусно — и точка»
Легендарный 114-летний марафонец погиб после аварии в деревне
В Сети смеются над необычной формой туч над Москвой
В России появилась официальная родина Ивана-царевича
МИД И МВД одобрили список преступлений, за которые лишат гражданства
Собчак поделилась чувствами из-за готовившегося на нее покушения
Названо главное преимущество ракеты Х-101, которая ужаснула США
Экс-премьер Украины объяснил, почему США согласовали назначение Свириденко
Стало известно о подготовке Россией «воздушного Армагеддона» для Украины
Военэксперт ответил, в каких случаях РФ атакует ВСУ мощнейшей ракетой Х-101
Дальше
Самое популярное
От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.