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08 июля 2025 в 09:20

Бывший военный продал ВСУ секретные данные за $80

ТАСС: бывший военный продал ВСУ фотографии с военной техникой за $80

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший ефрейтор ВС России из Челябинска продал секретную информацию Вооруженным силам Украины за $80 (около 6,3 тысячи рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Мужчину задержали при попытке перейти на территорию Украины и вступить в ряды легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинскими спецслужбами на банковский счет обвиняемого было осуществлено два транша: $30 и $50, — указано в материалах дела.

Мужчина признает «фактическую сторону дела», однако не считает, что совершил преступление, и отрицает вину. Его этапировали в Москву для участия в рассмотрении уголовного дела.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность молодых россиян 1992, 2001 и 2004 годов рождения в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Они фотографировали и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, поджигали автомобили сотрудников силовых ведомств и повредили опоры линий электропередачи.

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