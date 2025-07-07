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07 июля 2025 в 09:59

Россияне из трех регионов помогали спецслужбам Украины по указке мошенников

Сотрудники ФСБ задержали четверых россиян из трех регионов за помощь Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в трех регионах России четверых граждан, которые по заданию украинских спецслужб проводили разведку и совершали диверсии в интересах Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В операции также участвовали представители МВД.

В Челябинской, Ивановской и Тульской областях правоохранители пресекли деятельность молодых россиян 1992, 2001 и 2004 годов рождения. Они фотографировали и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, поджигали автомобили сотрудников силовых ведомств и повредили опоры линий электропередачи.

Задержанные рассказали, что мошенники, представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, убедили их перевести от 250 тысяч до 1,5 млн рублей на «безопасные счета». Позже с ними через Telegram и WhatsApp связались лица, которые, угрожая уголовным преследованием за якобы финансирование украинской армии, принудили к совершению преступлений, мотивируя это необходимостью проверки антитеррористической безопасности объектов.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали троих жителей Запорожья за помощь Киеву. Россияне попались на переводе средств на счета, которые используют спецслужбы Украины и ВСУ.

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