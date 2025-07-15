Премьер Украины Шмыгаль уйдет в отставку: кто его заменит, влияние Ермака

Премьер Украины Шмыгаль уйдет в отставку: кто его заменит, влияние Ермака

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал заявление об отставке, передает «Страна.ua». Кто его заменит, куда отправят самого Шмыгаля, как на этот процесс повлиял глава офиса президента Андрей Ермак?

Что известно об отставке Шмыгаля

Пока нет информации, как отреагировал президент Владимир Зеленский на его прошение.

Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал он.

Шмыгаль возглавлял украинское правительство с 2020 года. После отставки он займет пост министра обороны страны, заявил Зеленский в ходе вечернего обращения 14 июля.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля, безусловно, пригодится на посту министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные ресурсы страны, максимальные задачи и большая ответственность», — сказал Зеленский.

Так что, видимо, в ближайшее время с поста министра обороны будет уволен Рустем Умеров.

По информации «Украинской правды», Верховная рада намерена принять отставку кабинета Шмыгаля 16 июля и утвердить новый 17 июля.

При этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что перестановки в правительстве законодательно запрещены во время действия военного положения. Зеленский намерен просто проигнорировать это положение чрезвычайного закона, отметил Железняк.

Андрей Ермак Фото: Global Look Press

Что изменится после назначения Свириденко премьер-министром Украины, кто она такая

Как сообщила «Страна.ua», смену кабмина на более лояльный лоббирует лично глава офиса Андрей Ермак.

«Ермак продолжает работу по подчинению себе всей вертикали власти, и отставка Шмыгаля, который старается ориентироваться на разные группы внутри власти, на полностью подконтрольную Ермаку Свириденко является важным этапом в этом процессе», — сказал собеседник журналистов, близкий к офису Зеленского.

По его словам, в публичной сфере смену главы кабмина власти будут использовать, чтобы повесить на него многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, продемонстрировав, что президент на все это реагирует и «перезапускает» правительство в целях повышения его эффективности.

Как отметила депутат Рады Марьяна Безуглая, в случае назначения Свириденко Ермак по факту возглавит правительство страны. Парламентарий считает, что Ермак испугался сам идти на эту должность и «спрятался за женщину».

Саму Свириденко в Раде описали как «мисс „Чего изволите?“», так ее охарактеризовала Ирина Геращенко.

«Мисс „Чего изволите?“ госпожа Свириденко станет премьером, потому что для Банковой она [подходит] на 300%, хоть кажется, что такого безотказного, как [действующий глава правительства Украины Денис] Шмыгаль, найти невозможно. Но ОП (офис президента. — NEWS.ru) удосужился», — написала она.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, назначение Свириденко главой кабинета министров Украины не повлияет на внутреннюю политику страны. По его мнению, перестановка нужна, чтобы сделать правительство «более гибким для европейских хозяев».

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