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14 июля 2025 в 16:44

«Спрятался за женщину»: в Раде оценили ситуацию с будущим премьером Украины

Безуглая: Ермак фактически возглавит кабмин при назначении Свириденко премьером

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Петр Сивков/ТАСС

В случае назначения Радой на должность премьера Украины нынешнего вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по факту возглавит правительство страны, заявила в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. По ее словам, Ермак испугался идти на эту должность и «спрятался за женщину».

Безуглая отметила, что именно глава офиса президента мог бы стать «действительно сильным премьером». Эта должность «институционализировала» бы его, подчеркнула она.

Ранее Зеленский сообщил, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

На данный момент премьер-министром Украины остается Денис Шмыгаль. Глава государства не уточнил, какой пост займет действующий руководитель кабмина.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, назначение Свириденко главой кабинета министров Украины не повлияет на внутреннюю политику страны. По его мнению, перестановка нужна для того, чтобы сделать правительство «более гибким для европейских хозяев».

Украина
Андрей Ермак
Рада
Марьяна Безуглая
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