Смерть ребенка, отказ от интервью, монастырь: куда пропала Ирина Муравьева

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева призналась, что стыдилась одной из самых известных своих ролей. Как живет Муравьева, правда ли, что она ушла в монастырь?

Какую роль ненавидела Муравьева

Актриса рассказала, что долгие годы сожалела о съемках в комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Муравьева пояснила, что на момент съемок в роли Нади Клюевой была замужем и воспитывала двоих детей. Поэтому образ легкомысленной девушки, отчаянно ищущей жениха, казался ей чуждым и неподходящим. Она мечтала о более серьезных работах.

Из-за нехватки предложений Муравьева все же согласилась на роль. Однако после премьеры ее охватило глубокое разочарование в своем выборе.

«Хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!» — объяснила актриса.

Лишь спустя много лет, случайно увидев картину по телевизору, Муравьева пересмотрела к ней свое отношение. Просмотр доставил ей неожиданное удовольствие.

Где сейчас Муравьева, куда пропала

Муравьева живет в центре Москвы. Свою квартиру артистка однажды показала, приняв участие в телевизионной программе «Квартирный вопрос». Тогда дизайнеры переделали ее кухню, однако результат не понравился ни Муравьевой, ни ее супругу режиссеру Леониду Эйдлину.

«Такое чувство, что в этой пещере люди не могут жить. Можно ли на старости лет так людям менять обстановку? Вдруг однажды я приду и начну плакать, ведь не пойму, что попала домой?» — сказала актриса в эфире.

Муравьева работает в Государственном академическом Малом театре, где служит с 1993 года. Сейчас артистка задействована в постановках «Женитьба», «Не в свои сани не садись», «Всегда звоните Долли!», «Почти все о любви», «Власть тьмы», «Мертвые души», «На всякого мудреца довольно простоты».

Ирина Муравьева в сцене из спектакля «Всегда зовите Долли!» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Она также иногда устраивает творческие вечера, которые сопровождаются отрывками из фильмов с ее участием и песнями. По словам Муравьевой, она не любит говорить о прошлом и будущем, поэтому редко дает интервью и отказывается от предложений написать автобиографию.

«Предлагают, но я не хочу. Зрителю это совершенно не нужно. И вообще вся моя жизнь — один большой секрет», — объяснила она.

С 2009 года Муравьева почти не снимается в кино. Судя по сайту «Кинопоиск», в 2017 году она снялась в документальном фильме «Его Величество Актер» и комедии «Одесский пароход», где у нее второстепенная роль.

После смерти супруга в 2014 году Муравьева перестала появляться на ТВ и светских мероприятиях. Это спровоцировало слухи, что она могла уйти в монастырь. Портал «Правда.ру» писал, что актриса «с головой ушла в веру». Однако Малый театр опроверг эту информацию.

Что известно о личной жизни Муравьевой

Единственной любовью актрисы был режиссер Леонид Эйдлин, с которым она познакомилась в 1972 году. Уже в 1973 году пара поженилась, а в 1975-м у них родился первый сын Даниил.

В 1981 году Муравьева принимала участие в съемках фильма-мюзикла «Карнавал», которые закончились для нее трагически. В момент работы над картиной актриса была беременна, но сама вызывалась исполнять все трюки в фильме.

«Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла ребенка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: „Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья“», — рассказывала актриса Екатерина Жемчужная.

В 1983-м у Муравьевой и Эйдлина родился второй сын, Евгений.

Леонид ушел из жизни в 2014 году. У режиссера случился инсульт, врачи боролись за его жизнь больше двух недель, но сердце не выдержало. Смерть супруга стала тяжелым ударом для актрисы.

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