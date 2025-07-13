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13 июля 2025 в 23:49

Звезда фильма «Москва слезам не верит» призналась, какую роль ненавидела

Муравьева призналась, что стыдилась роли в «Самой обаятельной и привлекательной»

Ирина Муравьева Ирина Муравьева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Легендарная актриса советского кино Ирина Муравьева призналась изданию «Дни.ру», что она стыдится одной из ее самых известных ролей. Актриса рассказала, что долгие годы сожалела о съемках в комедии «Самая обаятельная и привлекательная».

Муравьева пояснила, что на момент съемок в роли Нади Клюевой была замужем и воспитывала двоих детей. Поэтому образ легкомысленной девушки, отчаянно ищущей жениха, казался ей чуждым и неподходящим. Она мечтала о более серьезных работах.

Из-за нехватки предложений Муравьева все же согласилась на роль. Однако после премьеры ее охватило глубокое разочарование в своем выборе.

Хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно! — объяснила Муравьева.

Лишь спустя много лет, случайно увидев картину по телевизору, актриса смогла пересмотреть к ней свое отношение. Просмотр доставил ей неожиданное удовольствие, и она осознала, что стоит иногда относиться к жизни проще.

На сегодняшний день Муравьева продолжает играть в Малом театре. Она участвует в спектаклях «Женитьба» и «Восемь любящих женщин». Кроме того, артистка нередко посещает города России вместе с Сергеем Никоненко с антрепризой «Не в свои сани не садись». Иногда Муравьева проводит творческие вечера, которые сопровождаются отрывками из фильмов с ее участием и песнями.

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