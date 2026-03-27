Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

27 марта в московском отеле «Метрополь» прошла церемония вручения специальных премий «Золотая маска». Актеры получили награды за высокие профессиональные достижения. Среди победителей — Ирина Муравьева, Людмила Чурсина, Фанни Ардан и другие именитые деятели театрального искусства.

Президент премии, глава Союза театральных деятелей народный артист России Владимир Машков поздравил участников церемонии с Международным днем театра. Он также отметил, что основной критерий отбора лауреатов — талант.

Отвечая на вопрос о награждении французской актрисы и режиссера, Машков объяснил, что Ардан недавно приезжала в Москву.

«Здесь, в театре „Современник“, она показывала один из своих спектаклей. По возвращении во Францию ей задавали неприятные вопросы. Спрашивали, зачем она посещала Россию. Это был разговор недостойный. Фанни была деликатна, но внутренне возмущена. Мне она всегда говорит, что никто и ничто в мире не сможет „отменить“ ее любви к России», — сказал Владимир Львович.

Редкая гостья светских мероприятий, очень скромная Ирина Муравьева заявила журналистам, что, когда она просыпается по утрам, ей важно понимать, что по-прежнему любит искусство в себе, а не себя в искусстве. Актриса поблагодарила организаторов «Золотой маски» за возможность получить высокую награду.

