Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Президент премии и фестиваля «Золотая маска», председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков перед началом церемонии вручения специальных премий «Золотая маска»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
27 марта в московском отеле «Метрополь» прошла церемония вручения специальных премий «Золотая маска». Актеры получили награды за высокие профессиональные достижения. Среди победителей — Ирина Муравьева, Людмила Чурсина, Фанни Ардан и другие именитые деятели театрального искусства.

Президент премии, глава Союза театральных деятелей народный артист России Владимир Машков поздравил участников церемонии с Международным днем театра. Он также отметил, что основной критерий отбора лауреатов — талант.

Отвечая на вопрос о награждении французской актрисы и режиссера, Машков объяснил, что Ардан недавно приезжала в Москву.

«Здесь, в театре „Современник“, она показывала один из своих спектаклей. По возвращении во Францию ей задавали неприятные вопросы. Спрашивали, зачем она посещала Россию. Это был разговор недостойный. Фанни была деликатна, но внутренне возмущена. Мне она всегда говорит, что никто и ничто в мире не сможет „отменить“ ее любви к России», — сказал Владимир Львович.

Редкая гостья светских мероприятий, очень скромная Ирина Муравьева заявила журналистам, что, когда она просыпается по утрам, ей важно понимать, что по-прежнему любит искусство в себе, а не себя в искусстве. Актриса поблагодарила организаторов «Золотой маски» за возможность получить высокую награду.

Как прошла церемония награждения, кто из звезд ее посетил — в фотогалерее NEWS.ru.

Актриса Ирина Муравьева перед началом церемонии вручения специальных премий «Золотая маска» в Историческом зале отеля «Метрополь»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Борис Любимов перед началом церемонии вручения специальных премий «Золотая маска»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Михаил Левитин перед началом церемонии вручения специальных премий «Золотая маска»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва. Актер Сергей Мигицко перед началом церемонии вручения специальных премий «Золотая маска»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Театральный режиссер, продюсер и деятель культуры Дмитрий Бикбаев на церемонии вручения премий «Золотая маска»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущий Вадим Верник на церемонии вручения премий «Золотая маска»
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве наметился «театральный бум»
Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки
«Ого!»: помощника Трампа рассмешили планы Киева финансировать Байдена
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

