Машков рассказал о допросе Ардан во Франции из-за поездки в Россию Машков: актрису Фанни Ардан допрашивали во Франции из-за поездки в Россию

Актрису Фанни Ардан допрашивали во Франции из-за поездки в Россию, заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такой мастер, как Ардан, недостойна подобного отношения. Машков добавил, что французская актриса очень любит Россию.

Ей задавали вопросы: зачем она посетила Россию, какие были цели у нее. <...> То есть это был разговор, недостойный такого великого мастера, — сказал Машков.

Ранее британский пианист Фредерик Кемпф заявил, что мир невозможно представить без русской культуры и русской музыки. Также он подчеркнул, что искусство и культура будут развиваться и дальше, несмотря на раздражение «однодневных политиков».

До этого Ардан посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев. Знаменитость также отметила, что русская культура оказала на нее большое влияние.