Машков рассказал о допросе Ардан во Франции из-за поездки в Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актрису Фанни Ардан допрашивали во Франции из-за поездки в Россию, заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такой мастер, как Ардан, недостойна подобного отношения. Машков добавил, что французская актриса очень любит Россию.

Ей задавали вопросы: зачем она посетила Россию, какие были цели у нее. <...> То есть это был разговор, недостойный такого великого мастера, — сказал Машков.

Ранее британский пианист Фредерик Кемпф заявил, что мир невозможно представить без русской культуры и русской музыки. Также он подчеркнул, что искусство и культура будут развиваться и дальше, несмотря на раздражение «однодневных политиков».

До этого Ардан посетила Москву со спектаклем «Жажда страсти». Артистка призналась, что для нее нет разницы, где играть пьесу — в Москве или Париже, так как она не делит зрителей на русских и иностранцев. Знаменитость также отметила, что русская культура оказала на нее большое влияние.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ
Пожар охватил склады российского научно-технического испытательного центра
Путин указал на «цепочку событий», которые разрушили отношения России и ЕС
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
