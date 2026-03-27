27 марта 2026 в 16:00

Муравьева назвала главные черты нового поколения российских артистов

Муравьева заявила о смелости и азарте у современных молодых актеров

Ирина Муравьева Ирина Муравьева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В российском искусстве выросло поколение артистов, которые не боятся старших коллег, но при этом относятся к ним с уважением, заявила народная артистка РСФСР Ирина Муравьева. По словам актрисы, сказанным на вручении театральной премии «Золотая Маска», молодые исполнители отличаются смелостью, азартом и вдохновением, и такой подход ей очень импонирует, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас пришло поколение совсем других людей, других артистов. Со смелостью, с азартом, с вдохновением, с небоязнью старших артистов, которая раньше была. С уважением, но не с небоязнью. Мне так это нравится, — сказала она.

Ранее народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков заявил на церемонии вручения премии «Золотая Маска», что во Франции допрашивали актрису Фанни Ардан из-за ее визита в Россию. По мнению Машкова, подобное обращение недостойно такого мастера. Председатель СТД добавил, что французская актриса испытывает большую любовь к РФ.

Кроме того, театральный критик Марина Райкина отметила, что актер Михаил Ефремов находится в отличной творческой форме. Он подтвердил это на премьере спектакля «Без свидетелей». По словам критика, артист, несмотря на длительный перерыв в карьере, успешно справился со сложной трагифарсовой ролью.

Ирина Муравьева
артисты
актеры
молодежь
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ
Пожар охватил склады российского научно-технического испытательного центра
Путин указал на «цепочку событий», которые разрушили отношения России и ЕС
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

