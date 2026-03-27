Муравьева назвала главные черты нового поколения российских артистов

В российском искусстве выросло поколение артистов, которые не боятся старших коллег, но при этом относятся к ним с уважением, заявила народная артистка РСФСР Ирина Муравьева. По словам актрисы, сказанным на вручении театральной премии «Золотая Маска», молодые исполнители отличаются смелостью, азартом и вдохновением, и такой подход ей очень импонирует, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас пришло поколение совсем других людей, других артистов. Со смелостью, с азартом, с вдохновением, с небоязнью старших артистов, которая раньше была. С уважением, но не с небоязнью. Мне так это нравится, — сказала она.

Ранее народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков заявил на церемонии вручения премии «Золотая Маска», что во Франции допрашивали актрису Фанни Ардан из-за ее визита в Россию. По мнению Машкова, подобное обращение недостойно такого мастера. Председатель СТД добавил, что французская актриса испытывает большую любовь к РФ.

Кроме того, театральный критик Марина Райкина отметила, что актер Михаил Ефремов находится в отличной творческой форме. Он подтвердил это на премьере спектакля «Без свидетелей». По словам критика, артист, несмотря на длительный перерыв в карьере, успешно справился со сложной трагифарсовой ролью.