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15 июля 2025 в 13:17

Тропические ливни обрушились на Москву 15 июля: последствия, молнии, пожары

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как минимум четыре дома сгорели из-за ударов молнии в Москве и области из-за ливней и молний, которые обрушили сь на столицу в последние два дня. Что известно о последствиях непогоды в Московском регионе, что происходит во вторник, 15 июля?

Что известно о последствиях непогоды в Москве и области, пожары

Около 17:00 мск 14 июля загорелся дом в деревне Алексино Истринского района. Молния попала прямо в крышу. В 18:00 загорелся двухэтажный дом в районе Кунцево. Хозяин смог сам выбраться из жилища. Чуть позже появились сообщения о возгорании дома в Одинцовском районе. О пострадавших не сообщается. Также около 17:00 молния ударила в трехэтажный дом в Троицке.

Также стало известно, что в селе Вороново Московской области из-за удара молнии загорелся еще один дом. Подробности не приводятся.

15 июля очевидцы застали удар молнии по Останкинской телебашне. На ролике видно, как разряды молнии точечно мелькают по всему городу. В один момент вспышка прошла сквозь телебашню. Небо при этом было затянуто серыми тучами, а дождь стеной лил почти по всей Москве.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о тропических ливнях с грозами в Москве во вторник. По его словам, на город выльется 20 литров дождевой воды на квадратный метр. При грозе также будет порывистый ветер. Температура воздуха понизится до плюс 24–27 градусов.

В своем Telegram-канале синоптик также публикует сообщения о подтоплениях в столице. Например, натиска непогоды не выдержала многоэтажка в Тимирязевском районе, а также многоэтажка в районе Гольяново. Кроме того, тонут машины в ЖК «Дмитровский парк», сообщается о потопе на парковке в ТЦ «Весна». Переход на станцию «Бибирево» тоже затопило из-за дождя.

Столичный Дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта из-за ливня. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Сильный дождь с грозой будет идти в Москве до конца дня 15 июля, обещали синоптики. Также не исключены град и сильный ветер с порывами до 23 м/с. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили. На момент публикации ливень идет во всей Москве, кроме ЮЗАО и частей южного и западного округов.

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