Удары по детскому саду, жилым домам: как ВСУ атакуют Россию 15 июля, жертвы

Десятки беспилотников ВСУ атаковали Россию 15 июля. Где были самые мощные атаки, что известно о жертвах и разрушениях?

Сколько украинских БПЛА атаковали Россию в ночь на 15 июля

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 июля над регионами России были перехвачены и уничтожены 55 украинских БПЛА самолетного типа.

«32 БПЛА [перехвачено и уничтожено] над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Воронежской области, шесть БПЛА — над акваторией Черного моря, три БПЛА — над территорией Липецкой области, один БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Курской области», — объявила пресс-служба военного ведомства.

Позже МО РФ сообщило о перехвате еще нескольких утренних дронов.

«В период с 08:15 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

Где были попадания беспилотников ВСУ, что известно об ударах по Воронежу

Воронеж утром 15 июля подвергся самой серьезной воздушной атаке с начала СВО. Губернатор Александр Гусев сообщил о десятках раненых в результате падения сбитого БПЛА в центре Воронежа.

БПЛА упал точно на дом № 40 на улице Плехановской. Это здание находится в нескольких сотнях метров от здания правительства области. Жилой дом получил повреждения; кроме того, осколки от взрыва попали в ТЦ Freedom, который находится напротив, а также в один из детских садов. В детском саду в этот момент никого не было. По данным Baza, БПЛА был начинен поражающими элементами.

«Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей», — написал губернатор Гусев.

Еще один украинский БПЛА упал на территории промышленной зоны в городе Ельце Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что один человек пострадал, жизни раненого ничего не угрожает. Местные СМИ указывают, что после падения БПЛА был замечен дым в районе завода «Энергия», производящего химические источники тока. Ранее завод неоднократно пытались атаковать украинские БПЛА.

Другой БПЛА упал возле жилого дома в Добринском районе Липецкой области, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после удара ВСУ по Воронежу

Губернатор Гусев сообщил, что в результате атак БПЛА в Воронежской области пострадали 16 человек.

«15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро). Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек (еще один от госпитализации отказался, один обратился в поликлинику с легкой травмой). Еще одна женщина была госпитализирована в воронежскую больницу из сельского района с осколочным ранением плеча», — сообщил Гусев.

Baza пишет, что, по последним данным, при атаке на Воронеж пострадали 20 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, среди пострадавших один ребенок. Официально эта информация не подтверждена.

Блогер Олег Царев перечисляет другие ранения в результате атак БПЛА за минувшие сутки.

«В Курской области два человека ранены в результате атаки на автомобиль. В Белгородской области ударом украинского БПЛА ранен двухлетний ребенок. Взрослый ранен в Шебекино. Под ударами ВСУ были шесть сел. В Горловке в ДНР в результате сброса с беспилотника ранены два человека. За прошедшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 109 мирных жителей: погиб 21 человек, ранены 88 человек. ВСУ выпустили не менее 2777 боеприпасов по гражданским целям на территории РФ», — указал Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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