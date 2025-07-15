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15 июля 2025 в 11:09

Объятые огнем после удара БПЛА авто в Воронеже попали на видео

Киоск и несколько машин сгорели в Воронеже после удара украинских БПЛА

Жилой дом, пострадавший в результате падения беспилотника ВСУ Жилой дом, пострадавший в результате падения беспилотника ВСУ Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Горящие автомобили после атаки дронов ВСУ на Воронеж попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. Как говорится в посте, они были сняты спустя 30 минут после удара по Политехническому переулку.

По данным канала, сгорели киоск и несколько машин. На кадрах можно заметить, что по дороге разбросаны осколки окон и ветки деревьев.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минимум 16 жителей региона пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

До этого стало известно, что один человек получил ранения в результате падения беспилотника на территории промышленной зоны в Ельце Липецкой области. В Добринском районе БПЛА упал рядом с жилым домом, пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, российские силы ПВО в ночь на 15 июля уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего — 32 БПЛА — Вооруженные силы Украины направили в сторону Воронежской области.

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