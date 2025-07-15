Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Липецкую область

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на Липецкую область

Один человек получил ранения в результате падения беспилотника на территории промышленной зоны в Ельце Липецкой области, написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. В Добринском районе БПЛА упал рядом с жилым домом, пострадавших нет.

В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет, — сообщил Артамонов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в ночь на 15 июля 55 украинских беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов — 32 БПЛА — Вооруженные силы Украины направили в сторону Воронежской области. Кроме того, шесть беспилотных аппаратов сбито над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Липецкой области. По одному беспилотнику ликвидировано над Ростовской и Курской областями.

До этого местные жители сообщали о взрывах над городом Ельцом в Липецкой области. Предварительно, люди слышали минимум два взрыва. Как оказалось, в регионе работала система противовоздушной обороны против украинских беспилотников. Со слов горожан, от взрывов в разных частях города тряслись окна.