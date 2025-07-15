ВСУ атаковали воронежский детский сад снарядом с поражающими элементами

Украинский беспилотник, атаковавший детский сад в Воронеже, был начинен поражающими элементами, сообщает Telegram-канал Baza. На кадрах видно, что в здании сломано остекление.

На полу разбросаны железные шарики и другие металлические детали, которые были в снаряде ВСУ. Был ли кто-то в здании в момент атаки — неизвестно.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что минимум 16 жителей пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Среди раненых есть подросток, у него повреждено бедро. Еще двое в тяжелом состоянии — один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

В свою очередь пресс-служба Минобороны РФ информировала, что российские силы ПВО уничтожили в ночь на 15 июля 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 БПЛА — Вооруженные силы Украины направили в сторону Воронежской области.

Кроме того, шесть беспилотных аппаратов сбито над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Липецкой области. По одному беспилотнику ликвидировано над Ростовской и Курской областями.