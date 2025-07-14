Составлен список иноагентов, которым дали крупные тюремные сроки в России

Военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 14 годам лишения свободы. В чем его обвинили и кому еще из иноагентов дали крупные тюремные сроки в России?

Кому из иноагентов дали крупные тюремные сроки в России

По приговору суда Акунин должен отбыть первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тысяч рублей и запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года.

Обвинение запросило для 69-летнего писателя 18 лет колонии строгого режима по обвинениям в призывах к насильственному изменению конституционного строя России, оправдании и содействии террористической деятельности Украины, распространении фейков о ВС РФ, а также по обвинению в невыполнении обязанностей иноагента. Суд оставил под арестом банковский счет писателя, однако его книги, изъятые после обвинений в содействии терроризму, вернул издательству «АСТ».

14 июля также стало известно, что МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). До этого СК России возбудил уголовное дело в отношении литератора. Его подозревают в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. По первой статье Быкову грозит до 12 лет лишения свободы, а по второй — до двух.

Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее сообщалось, что военный суд заочно приговорил бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован по решению Верховного суда, деятельность запрещена) Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 18 годам колонии. Его признали виновным по семи статьям УК.

Волкова обвинили в создании и участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения, в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений и в двух эпизодах вандализма по политическим мотивам. Ему также вменили 18 эпизодов распространения фейков о ВС РФ, создание НКО, которое посягает на личность и права граждан, и финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения.

В октябре 2024 года суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мера будет действовать с момента экстрадиции артиста на территорию России или при его задержании на родине. Также он объявлен в розыск. Смольянинов проходит обвиняемым по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. По обвинению в фейках об армии ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а в возбуждении ненависти либо вражды — от 3 до 6 лет. При этом суд не может применить полное сложение сроков по этим статьям, обычно применяется их частичное сложение.

В июне 2024-го уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Суд заочно приговорил ее к 6,5 года лишения свободы. Также ее объявили в розыск.

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