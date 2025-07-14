Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта

14 июля стало известно, что Александр Митта умер на 93-м году жизни. Что известно о его смерти, карьере, из-за чего у него был конфликт с актрисой Александрой Яковлевой, что он говорил об «изнасиловании» Елены Прокловой, как жил именитый кинорежиссер?

Что известно о смерти Митты

О смерти Митты 14 июля сообщил его сын Евгений. Последние дни режиссер провел в больнице.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал сын Митты в своих соцсетях.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти режиссера мог стать рак почки. Утверждается, что Митта ушел из жизни ночью в хосписе, а за несколько дней до этого находился в состоянии сопора — глубокого угнетения сознания, при котором невозможном речевое общение с больным. Митта долго был на паллиативном лечении из-за плохого самочувствия, принимал сильнодействующие обезболивающие, добавил источник.

2 июля стало известно, что режиссера госпитализировали. Информацию подтвердил его помощник Геннадий Иванов. 11 мая Telegram-канал Mash писал, что Митта находится в критическом состоянии. Он жаловался на сильные боли в ногах, также у него образовались открытые раны, требующие регулярной перевязки, утверждал источник.

Как жил Митта, биография и карьера

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве, в 1955-м окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. Во второй половине 1950-х Митта работал графиком-карикатуристом в общественно-политических и юмористических журналах — «Огонек», «Крокодил» и других. В 1960 году он получил диплом режиссерского факультета ВГИКа, также был выпускником мастерской народного артиста СССР Михаила Ромма.

Александр Митта Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Дебют Митты в качестве режиссера состоялся в 1961 году в рамках экранизации пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!..» Позднее он поставил фильмы «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, запятая...», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Шагал — Малевич» и другие, а также сериал «Граница. Таежный роман».

Отдельной строкой в режиссерской карьере Митты идет фильм-катастрофа «Экипаж», который считают первой советской картиной в данном жанре. Премьера состоялась в 1980 году, тогда же фильм получил приз жюри Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе.

Что известно о конфликте Митты с Александрой Яковлевой

На съемках «Экипажа» между Миттой и исполнительницей главной женской роли Александрой Яковлевой произошел конфликт, рассказывал кинокритик и актер Александр Шпагин.

«Ей было 20 лет [на момент съемок], и она говорила: „А я не буду этого делать — вижу решение этой сцены иначе“. По любому поводу. А Митта не терпит, если с ним спорят. Пух и перья летали [на съемках сцен Яковлевой в „Экипаже“], как-то он (Митта. — NEWS.ru) со злости ее чуть не придушил. И сожалел, что утвердил ее на эту роль», — сказал Шпагин.

По мнению критика, Митта не понял, что Яковлевой не подходила роль милой стюардессы и музы главного героя в исполнении Леонида Филатова.

Кадр из фильма «Экипаж» Фото: Global Look Press

Что Митта говорил об «изнасиловании» Прокловой

В апреле 2021 года Митта отказался комментировать интервью актрисы Елены Прокловой, в котором она заявила, что подверглась в 12- и 15-летнем возрасте домогательствам и сексуальному насилию во время съемок. Режиссер лишь подчеркнул, что «вопрос закрыт».

Вместе с тем Митта оставил без комментариев возможную причастность к «соблазнению» покойного актера Олега Табакова. По названным Прокловой временным периодам становится ясно, что речь идет о картинах «Звонят, откройте дверь» и «Гори, гори, моя звезда». Режиссером обоих фильмов был Митта, а в последней также снимался Табаков.

«Сейчас она (Елена Проклова. — NEWS.ru) может говорить все что угодно. Табаков ей ответить не сможет, он сейчас с Богом. А я никакого отношения к этому делу не имею. Даже не знаю, не помню, что Проклова снималась в картине „“Гори, гори, моя звезда». Я с Прокловой даже не общался», — рассказал о ситуации Владимир Наумов, который также снимался в киноленте.

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