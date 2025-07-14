Трагедия с женой, съемки обнаженной дочери: как жил режиссер Юрий Мороз

Российский актер, режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Что известно о его смерти, трагедии с женой, как он снимал обнаженной свою дочь Дарью, как жил Юрий Мороз?

Что известно о смерти Мороза

14 июля артист Дмитрий Харатьян сообщил, что Юрий Мороз ушел из жизни. По словам ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, режиссер скончался в результате болезни.

«Он умер сегодня ночью. Да, он болел», — сказал Золотовицкий.

По данным Telegram-канала Mash, Мороз боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. Незадолго до смерти врачи присвоили ему паллиативный статус, утверждает источник.

Как жил Юрий Мороз, трагедия с женой

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. В 1975 году он отправился в Москву, спустя четыре года окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска Мороз был актером Московского театра имени Ленинского комсомола, через год снялся в фильме «Юность Петра». В 1988-м он окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Режиссерский дебют Мороза состоялся в рамках картины по роману Кира Булычева «Подземелье ведьм», который вышел в 1990 году. За годы карьеры он срежиссировал множество проектов: «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Угрюм-река», «Содержанки», «Лунатики», «Подземелье ведьм». Он также спродюсировал картины «Ликвидация», «Партизаны», «Темный мир в 3D», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Герой нашего времени», «Золотой теленок», «Здравствуйте, мы ваша крыша!».

Первой супругой Мороза была Марина Левтова, знакомство состоялось на съемках дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел». В браке родилась дочь Дарья, которая стала востребованной актрисой. В феврале 2000 года Левтова погибла, ударившись головой о дерево во время катания на снегоходе, дочь Дарья получила травмы, но осталась жива.

Российская актриса Дарья Мороз с родителями Мариной Левтовой (1959–2000) и Юрием Морозом дома. Февраль 1999 года. Россия Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Режиссер Юрий Мороз с дочерью Дарьей на церемонии открытия XIX кинофестиваля «Кинотавр», 2008 год Фото: Матыцин Валерий/ИТАР-ТАСС Кинорежиссер Юрий Мороз во время капустника 13-й ежегодной театральной премии «Чайка» в столичном клубе «Кино», 2008 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Российский режиссер Юрий Мороз с супругой актрисой Викторией Исаковой на 64-м Каннском кинофестивале, 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз на открытии 36-го Московского международного кинофестиваля в Москве, 2014 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Юрий Мороз перед премьерой фильма «Год литературы» на 27-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, 2016 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова (слева направо) на церемонии открытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон — 2023» на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Юрий Мороз, 2024 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Председатель жюри конкурса российских дебютов, режиссер Юрий Мороз на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, 2025 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Трагедия с первой женой стала тяжелым испытанием для Мороза, однако спустя три года он встретил актрису Викторию Исакову, знакомство с которой состоялось через Дарью. В 2003 году Мороз и Исакова зарегистрировали брак. Однако и в этот раз режиссера настигло несчастье: первая дочь Марина, которую назвали в честь Левтовой, прожила только три месяца из-за редкого генетического заболевания. Спустя 12 лет у пары родилась вторая дочь — Варвара.

Как Мороз снимал обнаженную дочь

Съемками третьего сезона сериала «Содержанки» занимался Юрий Мороз, сменив режиссера Константина Богомолова и Дарью Жук, которые снимали первый и второй сезон соответственно.

В ходе работы Морозу пришлось снимать Дарью в откровенных сценах.

«Когда я оказываюсь с папой на площадке, то чрезмерно расслабляюсь, понимаю, что все будет классно, что можно вообще не париться. Потом себя за это укоряю, начинаю думать, что зря не предложила что-то в этой сцене, не сделала что-то в другой. Готова ли я не просто имитировать секс на экране, а им заняться?» — говорила Дарья.

Мороз, отвечая на вопрос, как он снимал собственную дочь в постельной сцене, отметил, что это зависит от собственного отношения к процессу.

«Если думать о том, что снимешь собственную дочь, то это одна история. Если же относиться так, что это моя дочь и актриса Даша Мороз, исполняющая роль Лены Широковой, у которой такой эпизод в жизни, то это несколько иное. При таком подходе никаких проблем не возникает. Это просто кино, просто работа. В этом нет никакой эротики во время съемок», — говорил режиссер.

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