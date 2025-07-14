Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил

Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 14 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 14 и 15 июля

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 14 июля, ожидается спокойное состояние магнитосферы Земли — Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце произошли восемь вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,9.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 14 июля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — добавил источник.

Согласно предварительной оценке ИКИ РАН, завтра, 15 июля, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток ожидается на уровне двух-трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее сила составит пять баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как легче перенести бурю

Для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

«В том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — сказала Пивоварова.

Терапевт добавила, что не следует забывать и о приеме поливитаминных комплексов, но самолечением заниматься нельзя — даже подобные добавки должен назначать врач.

В период повышенной геомагнитной активности стоит отказаться от сильных физических нагрузок и следить за давлением, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

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