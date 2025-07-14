Ситуация в аэропортах РФ 14 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере

На прилет в новосибирский аэропорт Толмачево сегодня задержались 16 рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. С чем это связано и какая ситуация в других аэропортах РФ в понедельник, 14 июля?

Какова ситуация в аэропортах России 14 июля

Официально Росавиация не объявляла об ограничениях работы аэропортов в России 14 июля. Однако сообщается о произошедшем коллапсе в Новосибирске: в понедельник задержался прилет пассажирских самолетов из Абакана, Усть-Каменогорска, Мирного, Магадана, Екатеринбурга, два из Иркутска, Барнаула, Кызыла, Горно-Алтайска, два из Сургута, Омска, Певека, Тюмени, Казани. Еще два рейса отменены — из Улан-Удэ и Иркутска. С чем это связано, неизвестно.

Кроме того, 14 июля были задержаны шесть рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке. Речь идет о рейсах на Шумшу, в Соболево, Никольское, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Северо-Курильск. Это произошло из-за погодных условий: к югу Камчатки подошел циклон, он принес в районы полуострова дождь и порывистый ветер.

Сообщается также, что 14 июля произошли задержки рейсов в омском аэропорту.

Рейс из Омска в Сочи был задержан на целый час: вместо 02:50 ночи самолет вылетел только в 03:50. Рейс в московский аэропорт Шереметьево также отправился позже графика — в 05:50 вместо 05:10, что составило 40-минутную задержку. Еще два рейса, направлявшиеся в Москву, также не смогли вылететь вовремя. Первый самолет отправился с опозданием в 44 минуты (в 07:49), второй — на 65 минут позже расписания (в 09:10). Также задержаны рейсы в Уфу и Новосибирск. Причины задержек пока официально не разъяснены.

Об ограничениях работы петербургского или московских аэропортов не сообщалось. Однако 13 июля в аэропорту Пулково наблюдалось скопление пассажиров из-за массовых задержек и отмен рейсов. За два часа в воскресенье было отменено пять и задержано семь рейсов. Пассажиры также пожаловались на неработающие кондиционеры в зонах ожидания, в то время как в Петербурге установилась жаркая погода.

Читайте также:

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 июля, стало лучше?

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2025 года

Провальное отступление в ДНР, танки громят ВСУ: успехи ВС РФ к утру 14 июля