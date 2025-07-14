Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 июля 2025 года

Наступило 14 июля 2025 года и принесло нам новые поводы для праздника. В этот день в России едят кисло-сладкую ягоду, а во всем мире — погружаются в хаос. Сегодня нельзя лить слезы и жаловаться на жизнь и стоит быть внимательными к звездам и сорокам. Какие еще есть поводы для праздника в этот понедельник — узнаете из нашего материала.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Официальных праздников 14 июля в России нет. Зато есть повод придумать применение ароматной ягоде с дачи — сегодня в нашей стране отмечают День смородины. А если у вас нет своего загородного участка, можете выйти на улицу и выгодно приобрести это лакомство: садоводы в этот день устраивают фестивали смородины и ярмарки. Эта ягода правда очень полезна — по содержанию витамина С она обгоняет апельсин, а также богата витаминами B12, E и A.

Важный для страны праздник сегодня отмечают во Франции — День взятия Бастилии. В этот день в 1789 году протестующие против монархии парижане штурмовали крепость-тюрьму и начали судьбоносную Великую французскую революцию. Интересно, что праздник отмечают не только во Франции, но и в других частях мира — он стал своеобразным символом борьбы за права народа и политическое освобождение.

Необычные праздники и памятные события

Некоторые жители планеты отмечают 14 июля необычный праздник — День хаоса и беспорядка. В англоязычном варианте он трактуется как День столпотворения и отсылает к библейской поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». Создатели праздника предлагают в этот день осознать, что хаос — это повод вспомнить, как сотворялся мир, и сделать шаг навстречу чему-то новому. Поэтому сегодня у вас появился отличный повод, чтобы забыть о списках, графиках и порядке — отдохнуть и дать волю творческому началу.

Есть 14 июля и другие необычные праздники:

Праздник стельки;

День придумывания 27 слов на букву «О»;

Всемирный день интеллектуальных игр;

День осведомленности об акулах;

День макарон с сыром.

14 июля в мире отмечают День хаоса и беспорядка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православная церковь сегодня вспоминает Косму и Дамиана — братьев-мучеников из Рима. Их воспитали родители в христианской вере — мальчики вели праведный и целомудренный образ жизни. Когда Косма и Дамиан выросли, они обучились у лекаря врачеванию и начали исцелять людей — в этом им помогали не только практические навыки, но и вера. В итоге чудом исцелившиеся их пациенты тоже принимали христианство.

Чудеса братьев вызвали вопросы у императора Карина — он послал за Космой и Дамианом воинов, а потом заточил их в темницу. Врачи неоднократно отказывались принести жертву языческим богам, за что подвергались различным истязаниям. В один из дней по молитве Космы и Дамиана Господь наслал на Карина серьезную болезнь. Тогда император пообещал уверовать в единого Бога и попросил братьев исцелить его — все из них выполнили обещания. После исцеления и обращения в христианскую веру император отпустил медиков, но в их судьбе случился неожиданный поворот. Лекарь, который обучил Косму и Дамиана, начал завидовать их славе. Он позвал братьев вместе собирать лекарственные травы, но убил обоих в горах, а затем скинул их тела в реку.

Народные приметы 14 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

Наши предки во времена Древней Руси прозвали 14 июля Летними Кузьминками, или Бабьим днем. Женщинам было принято собираться у кого-то дома, вместе готовить и угощать близких. Часто в этот день варили ароматное варенье и сушили ягоды. Молодые девушки устраивали гадания и пытались выяснить, кто из юношей будет их судьбой.

Что нельзя делать 14 июля:

женщинам заниматься тяжелой работой;

лить слезы и жаловаться на жизнь;

совершать крупные покупки;

заниматься рукоделием;

завидовать чужим успехам.

Погодные приметы:

мерцают звезды — будет дождь с грозой;

пожелтевшая листва — осень наступит рано;

паук — к теплу;

кричат сороки — к продолжительной жаре.

Если 14 июля мерцают звезды, будет дождь с грозой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 14 июля в разные годы?

В 1860 году в нашей стране появилось первое официальное учреждение для распределения финансов — был основан Государственный банк России.

В 1897 году воскресенье стало официальным выходным днем в Российской империи. До этого специальный день для отдыха в стране предусмотрен не был.

В 1983 году вышла знаменитая игра про сантехника Марио — Mario Bros. Впервые в нее смогли сыграть жители Японии на игровых автоматах.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 14 июля?

В этот день появились на свет:

Густав Климт (1862 год) — художник австрийского происхождения. Автор знаменитой во всем мире картины «Поцелуй».

Пелагея (1986 год) — российская певица и заслуженная артистка страны. Она поет песни в народном стиле и много лет занимала место наставника в шоу «Голос».

Сергей Игнашевич (1979 год) — российский футболист и некогда капитан сборной России по футболу.

В этот день мир покинули:

Альфонс Мария Муха (1939 год) — чешский художник. Его знаменитые произведения — «Весна» и «Мечтательность». Они написаны в стиле ар-нуво, который и прославил живописца.

Константин Паустовский (1968 год) — советский писатель, автор замечательных повестей и рассказов.

Именины и дни ангела 14 июля: кого не забыть поздравить?

Не забудьте поздравить сегодня с днем ангела Камиллу, Ангелину, Дамиана, Демьяна, Кузьму и Петра.