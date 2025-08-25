Сладости в России подорожают с 1 сентября на фоне трех факторов Производители сладостей хотят поднять закупочные цены до 14,3%

Крупные производители кондитерских изделий хотят повысить закупочные цены с 1 сентября текущего года на фоне роста издержек, увеличения трат на сухое молоко и повышения цен на какао-бобы из-за сокращения предложения в мире, передает «Коммерсант» со ссылкой на письма отраслевых компаний. В частности, девять позиций Orion вырастут на 5–7%, Mondelez — на 2,3–14,3%.

Стоимость круассанов 7Days увеличится на 9–12%, бисквитов «Медвежонок Барни» (принадлежит компании Mondelēz International) — на 9–9,9%. При этом, по словам источника, производители сладостей за текущий год уже осуществили несколько раундов повышения цен: закупочная стоимость прибавила в среднем от 30% до 40%.

По информации Росстата, в июле средняя розничная стоимость шоколада равнялась 1,47 тысячи рублей за один килограмм. Увеличение год к году составило 30,8%, сказано в материале.

Ранее экономист Николай Перепелкин сообщил, что отказ от импульсивных микропокупок, таких как доставка еды или кофе навынос, способен сэкономить россиянам до 100 тысяч рублей в год. По его словам, на эту сумму можно отправиться в путешествие, приобрести крупную бытовую технику или начать инвестировать.