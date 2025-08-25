Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:47

Сладости в России подорожают с 1 сентября на фоне трех факторов

Производители сладостей хотят поднять закупочные цены до 14,3%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крупные производители кондитерских изделий хотят повысить закупочные цены с 1 сентября текущего года на фоне роста издержек, увеличения трат на сухое молоко и повышения цен на какао-бобы из-за сокращения предложения в мире, передает «Коммерсант» со ссылкой на письма отраслевых компаний. В частности, девять позиций Orion вырастут на 5–7%, Mondelez — на 2,3–14,3%.

Стоимость круассанов 7Days увеличится на 9–12%, бисквитов «Медвежонок Барни» (принадлежит компании Mondelēz International) — на 9–9,9%. При этом, по словам источника, производители сладостей за текущий год уже осуществили несколько раундов повышения цен: закупочная стоимость прибавила в среднем от 30% до 40%.

По информации Росстата, в июле средняя розничная стоимость шоколада равнялась 1,47 тысячи рублей за один килограмм. Увеличение год к году составило 30,8%, сказано в материале.

Ранее экономист Николай Перепелкин сообщил, что отказ от импульсивных микропокупок, таких как доставка еды или кофе навынос, способен сэкономить россиянам до 100 тысяч рублей в год. По его словам, на эту сумму можно отправиться в путешествие, приобрести крупную бытовую технику или начать инвестировать.

сладкое
Россия
поставщики
производители
какао
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
В Башкирии рабочие выпали из строительной люльки
Суд в Москве заблокировал сайты с «руководством по сексу с собаками»
Украина и Литва подписали соглашение о производстве дальнобойных БПЛА
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.