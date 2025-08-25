Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:13

В Курской области задержали врио замгубернатора региона

Хинштейн: правоохранители задержали врио замгубернатора Курской области Базарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали врио замглавы Курской области Владимира Базарова, сообщил на заседании областного правительства врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время ведутся следственные действия.

У нас задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. В настоящий момент проходят следственные действия, — сказал Хинштейн.

Врио главы региона отметил, что расследование связано с предыдущим местом работы Базарова. Хинштейн добавил, что чиновник был заместителем губернатора по вопросам строительства в Белгородской области.

Ранее бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, находившийся в международном розыске по делу о мошенничестве, был задержан правоохранительными органами. Это произошло в аэропорту при попытке выехать за пределы страны.

По версии следствия, в 2009–2010 годах Уфимцев и трое его сообщников незаконно завладели правом пользования лесным участком площадью пять гектаров на озере Увильды. В целях реализации задуманного фигуранты обманом заключили договоры постоянного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, отмечается в пресс-релизе.

Россия
Курская область
Александр Хинштейн
заместители
задержания
