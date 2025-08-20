Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 11:49

Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны

СК: экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева задержали в аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, находившийся в международном розыске по делу о мошенничестве, был задержан правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Его задержание произошло в аэропорту при попытке выехать за пределы страны.

Следственным управлением СК России по Челябинской области возобновлено производство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сказано в сообщении.

По версии следствия, в 2009–2010 годах Уфимцев и трое его сообщников незаконно завладели правом пользования лесным участком площадью пять гектаров на озере Увильды. В целях реализации задуманного фигуранты обманом заключили договоры постоянного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением, отмечается в пресс-релизе.

Участок, находившийся в федеральной собственности, был получен для строительства детского лагеря, однако фигуранты возвели на нем элитные коттеджи для отдыха. Впоследствии дома и земля были оформлены на подконтрольное юридическое лицо и проданы третьим лицам. В результате этих махинаций государству был причинен особо крупный ущерб.

Ранее главу красноярского Россельхознадзора Валентина Филимохина арестовали в рамках громкого дела. Он подозревается в мошенничестве. Решение о задержании вынес центральный районный суд.

Россия
Челябинская область
СК РФ
задержания
