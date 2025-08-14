Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 13:22

Главу красноярского Россельхознадзора арестовали в рамках громкого дела

Суд арестовал главу красноярского Россельхознадзора по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентин Филимохин арестован по подозрению в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов. Решение вынес центральный районный суд, уточняется в публикации.

Центральным районным судом избрана мера пресечения в отношении руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, — гласит заявление пресс-службы.

Суд постановил арестовать главу регионального ведомства на 1 месяц 14 суток. Филимохина будут содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России.

Ранее самарский следователь незаконно завладела трехкомнатной квартирой пожилой женщины с деменцией и прожила в ней три года — все время, пока шли судебные разбирательства. До этого она с отцом, являющимся председателем ТСЖ, убеждала пенсионерку продать ей жилье якобы из-за накопившихся долгов. Квартиру оценили в 1,5 млн рублей с рассрочкой на семь лет.

Также суд в Краснодаре арестовал трех фигурантов по делу о махинациях с земельными участками, связанных с экс-главой ВС Адыгеи Аслана Трахова. Иск Генпрокуратуры на 2,5 млрд рублей касается активов, которые, по версии следствия, были приобретены незаконным путем.

суды
Россельхознадзор
Красноярский край
аресты
