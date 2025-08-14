Главу красноярского Россельхознадзора арестовали в рамках громкого дела Суд арестовал главу красноярского Россельхознадзора по делу о мошенничестве

Руководитель управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Валентин Филимохин арестован по подозрению в мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов. Решение вынес центральный районный суд, уточняется в публикации.

Центральным районным судом избрана мера пресечения в отношении руководителя Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, — гласит заявление пресс-службы.

Суд постановил арестовать главу регионального ведомства на 1 месяц 14 суток. Филимохина будут содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России.

