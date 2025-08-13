Арестованы фигуранты дела о махинациях против экс-главы ВС Адыгеи Суд в Краснодаре арестовал трех фигурантов по делу экс-главы ВС Адыгеи Трахова

Краснодарский краевой суд санкционировал арест трех фигурантов уголовного дела о махинациях с земельными участками, связанных с бывшим председателем Верховного суда Адыгеи Асланом Траховым. Иск Генпрокуратуры на 2,5 млрд рублей касается активов, которые, по версии следствия, были приобретены незаконным путем.

Взятыми под стражу по делу о махинациях с землей оказались Алексей Еремышко, Александр Агеев и Каплан Коблев — бывший зять Трахова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4, ст. 159 УК РФ), они останутся в СИЗО до 1 октября.

По данным следствия, Коблев с 2022 по 2025 год, не имея официальных доходов, приобрел более 500 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 1,1 млрд рублей. Часть из них он продал, но остальные активы оцениваются в 600 млн рублей.

Другой фигурант, Александр Агеев, участвовал в сделках с долями торгового комплекса «Монарама Адыгея», которые в итоге перешли к дочери Трахова и Коблеву. Роль третьего обвиняемого, Алексея Еремышко, в этих схемах пока не раскрывается.

Коблев, Агеев и Еремышко одновременно являются участниками процесса по иску Генпрокуратуры. Ранее надзорное ведомство уже добивалось изъятия имущества, связанного с Траховым, подчеркивая масштаб предполагаемых злоупотреблений.

Ранее первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск о конфискации активов бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи. По данным ведомства, имущество стоимостью свыше 2,5 млрд рублей было приобретено на коррупционные доходы и оформлено на родственников и подставных лиц.