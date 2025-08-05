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05 августа 2025 в 06:02

Активы экс-главы Верховного суда Адыгеи могут быть изъяты

ГП РФ требует изъять активы экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова

Генпрокуратура РФ Генпрокуратура РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подал иск о конфискации активов бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи. По данным ведомства, имущество стоимостью свыше 2,5 млрд рублей было приобретено на коррупционные доходы и оформлено на родственников и подставных лиц, сообщает «Коммерсант».

Расследование выявило, что с 2006 по 2018 год Трахов зарегистрировал 24 объекта недвижимости на тестя, чья кадастровая стоимость превышает 27 млн рублей. Его супруга Светлана Трахова, бывший управляющий делами Адыгейского госуниверситета, приобрела 25 объектов на 80 млн рублей, а их дочь Сусана Коблева — 68 объектов на 520 млн рублей, не имея легальных доходов до 2019 года.

Аслан Трахов <...> приобрел и оформил на близких родственников, доверенных и подконтрольных ему лиц недвижимость стоимостью более 2,5 млрд рублей, — указано в сообщении.

Генпрокуратура также установила, что экс-судья через судебные решения искусственно занижал кадастровую стоимость коммерческой недвижимости для уменьшения налогов. С 2020 года семья продолжила приобретать имущество — более 100 объектов на 820 млн рублей. На все активы уже наложен арест, ведомство требует их конфискации в доход государства.

Ранее Генпрокуратура России подала иск к экс-мэру Вологды и бывшему депутату Госдумы Евгению Шулепову, обвинив его в незаконном обогащении. Надзорное ведомство потребовало обратить в пользу государства имущество бывшего чиновника.

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