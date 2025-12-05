ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:47

Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Перми выявили случаи зарастания борщевиком Сосновского на двух земельных участках, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора. Суд уже вынес решение в отношении собственника.

По результатам выездного обследования выявлен факт невыполнения предписания Управления. Земельные участки на всей площади не используются для ведения сельхозпроизводства. Мероприятия по охране сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также по уничтожению борщевика Сосновского не проведены, — сообщили в ведомстве.

Собственника привлекли к административной ответственности. Его обязали оплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года наличие борщевика на частных участках будет считаться нарушением земельного законодательства. Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Пермь
борщевик
Россельхознадзор
штрафы
