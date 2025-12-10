Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 17:15

Нижегородку оштрафовали на 29 млн рублей за экологические нарушения

Жительницу Краснобаковского района оштрафовали за экологические нарушения на 29 млн рублей, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Нарушительница разместила на участке карьер по добыче песка.

Сообщается, что площадь участка составила более 7 га, он не был введен в сельскохозяйственный оборот. Площадь расположенного на территории карьера достигала 4,6 тыс. квадратных метров.

Результаты анализа отобранных проб показали, что у земли снизилось плодородие — содержание калия снизилось на 88%, а органического вещества в пахотном горизонте — на 84%. Женщину привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Перми выявили случаи зарастания борщевиком Сосновского на двух земельных участках. Собственника привлекли к административной ответственности — его обязали уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Нижний Новгород
экология
Россельхознадзор
Россия
