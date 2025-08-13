Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей В Самаре следователь завладела квартирой пенсионерки и прожила в ней три года

В Самаре следователь Красноглинского РОВД Анастасия Г. незаконно завладела трехкомнатной квартирой пожилой женщины с деменцией и прожила в ней три года — все время, пока шли судебные разбирательства, передает портал 63.ru. До этого, как указано в материале, она с отцом, являющимся председателем ТСЖ, убеждала пенсионерку продать ей жилье якобы из-за накопившихся долгов. Квартиру оценили в 1,5 млн рублей с рассрочкой на семь лет.

Родственники пожилой женщины узнали о сделке летом 2022 года, так как некоторая часть квартиры площадью 64 кв. м. принадлежала несовершеннолетней внучке пенсионерки, чье согласие для реализации недвижимости не было получено. По данным портала, родственникам обманутой пенсионерки так и не возместили средства за квартиру. По их словам, отец следователя является бывшим сотрудником МВД.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества. Гендину предъявили обвинение, вину он не признал