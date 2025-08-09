Бывшего вице-губернатора региона РФ обвинили в мошенничестве в составе ОПГ

Геннадий Гендин, бывший вице-губернатор Самарской области, обвиняется в особо крупном мошенничестве в составе организованного преступного сообщества, сказано в материалах дела. Гражданину предъявили обвинение, вину он не признал, передает ТАСС.

Обвиняется в том, что он [Гендин Геннадий Васильевич] совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, — отмечается в документе.

Предположительно, Гендин, который в настоящее время является бизнесменом, обманным путем получил от потерпевшей денежные средства за разрешение на проведение градостроительных работ. При этом он убеждал, что у него есть связи в правительстве.

Ранее замначальника ЛУМВД по Волгоградской области лишился должности на фоне дела о крупной взятке. Его подозревают в получении крупного вознаграждения в размере не менее 260 тысяч рублей после заключения фиктивного контракта и подписания актов якобы выполненных работ.

До этого УФСБ России по ФСВНГ информировало, что в Москве вынесен приговор участникам преступной группы, похитившей недвижимость силовых структур на 500 млн рублей. Два организатора получили 17 и 18 лет колонии, остальные 18 фигурантов — от 7,5 до 16 лет.