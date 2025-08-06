Замначальника регионального ЛУМВД лишился должности из-за взятки

Руководство отстранило заместителя начальника Волгоградского линейного управления МВД на транспорте от занимаемой должности, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Правоохранители подозревают его в получении крупной взятки.

Следствие считает, что с марта по сентябрь 2023 года заместитель начальника получил от директора коммерческой организации через посредника вознаграждение в размере не менее 260 тысяч рублей. Эти средства могли быть переданы за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ.

Замначальника подпал под подозрение в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов. Они связаны с техническим обслуживанием и ремонтом систем видеонаблюдения для волгоградского ЛУМВД на транспорте. Следователи уже возбудили уголовное дело о получении взятки.

Ранее экс-начальник радиотехнической службы ВМФ России Олег Лопатиев получил девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки. Военные следователи собрали достаточно доказательств для суда, чтобы орган мог вынести приговор.