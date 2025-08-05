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05 августа 2025 в 15:23

Экс-начальник радиотехнической службы ВМФ получил девять лет за взятки

Суд приговорил экс-начальника службы ВМФ Лопатиева к девяти годам за взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший начальник радиотехнической службы Военно-морского флота Олег Лопатиев получил девять лет лишения свободы по обвинению в получении взятки, пишет ТАСС. Пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ подтвердила такой приговор.

Представитель ведомства сообщил, что военные следственные органы Следственного комитета собрали достаточно доказательств, которые суд признал обоснованными для вынесения обвинения в отношении Лопатиева. По решению суда фигурант уголовного дела проведет девять лет в исправительной колонии строгого режима.

Помимо тюремного заключения суд также лишил его права занимать должности в органах государственной власти на срок три года. Лопатиева обязали выплатить штраф в размере 16,5 млн рублей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо официально подтвердил задержание главы Минтранса региона Александра Балышева. Чиновника заподозрили во взяточничестве. По словам Сальдо, такие действия недопустимы для госслужащих.

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