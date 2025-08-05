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05 августа 2025 в 06:58

Появились подробности задержания главы Минтранспорта Херсонской области

Сальдо: глава Минтранспорта Херсонской области Балышев задержан за взятку

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости официально подтвердил факт задержания министра транспорта региона Александра Балышева. Чиновник подозревается в получении взятки.

Сальдо резко подчеркнул недопустимость подобных действий для госслужащих. Он заявил, что чиновники обязаны строго соблюдать закон, свои обязательства и устав. Глава региона четко дал понять, что нарушения будут жестко караться.

Я могу сказать так: если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон, — сказал Сальдо.

Он подтвердил, что задержание Балышева связано именно с расследованием дела о получении взятки. Конкретную сумму Сальдо не назвал, указав, что речь идет о существенной сумме.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области взяли под стражу министра транспорта региона и его заместителя Сергея Журавлева. Их дело связано с получением крупной взятки от компании, занимающейся строительством и восстановлением дорог. Отмечалось, что за покровительство фирмы чиновники получили несколько миллионов рублей.

Херсонская область
взятки
Владимир Сальдо
чиновники
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