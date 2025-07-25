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25 июля 2025 в 16:47

Суд вынес приговор похитившим недвижимость Росгвардии и Минобороны

Суд приговорил похитителей имущества Росгвардии к тюремному сроку до 18 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве вынесен приговор участникам преступной группы, похитившей недвижимость силовых структур на 500 млн рублей, сообщает УФСБ России по ФСВНГ. Два организатора получили 17 и 18 лет колонии, остальные 18 фигурантов — от 7,5 до 16 лет, передает РИА Новости.

Дорогомиловским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор двум организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости <...> Фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества — к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет <...> 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого — к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет, — говорится в сообщении.

Преступная группа, созданная в 2013 году, специализировалась на незаконном отчуждении имущества. В течение четырех лет злоумышленники похищали недвижимость, принадлежащую Росгвардии, Минобороны, муниципальным властям Подмосковья и частным лицам.

Обвиненные будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режима. Уголовное дело включало эпизоды по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд вынес решение о конфискации имущества в отношении семьи бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. В доход государства обращены 821 объект недвижимости. Помимо этого, с экс-мэра и членов его семьи взыскано более 590 млн рублей.

До этого Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего главы «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма по делу о крупном мошенничестве. Суд отклонил ходатайство защиты о более мягкой мере пресечения, оставив обвиняемого под стражей.

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