Крымский миллионер попал за решетку в Москве Суд в Москве арестовал главу «Черноморнефтегаза» Бейма по делу о мошенничестве

Бывший руководитель «Черноморнефтегаза» Сергей Бейм арестован по делу о крупном мошенничестве, сообщает в Telegram пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Басманный суд столицы не удовлетворил ходатайство защиты об избрании не связанной с заключением под стражу меры пресечения.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бейма Сергея Геннадиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток, – говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщили, что задержан владелец крупнейшей сети крымских заправок «ТЭС», бывший глава «Черноморнефтегаза» и экс-депутат крымского парламента Сергей Бейм. Согласно информации источников, по этому же делу была задержана руководитель крымской компании «Аврора» Мария Пяткова. Фирма связана с ТЭС и даже зарегистрирована с ней по одному адресу.

До этого сообщалось о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений. Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.