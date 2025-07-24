Стало известно о задержании хозяина крупнейшей сети автозаправок в Крыму РБК: владельца сети заправок Крыма Бейма задержали по делу о мошенничестве

РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела, сообщает, что владельца крупнейшей сети крымских заправок «ТЭС» Сергея Бейма, который ранее руководил «Черноморнефтегазом» и был депутатом местного парламента, задержали. По данным агентства, бизнесмену вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Согласно информации источников, по этому же делу была задержана руководитель крымской компании «Аврора» Мария Пяткова. Агентство отмечает, что фирма связана с ТЭС и даже зарегистрирована с ней по одному адресу.

Ранее сообщалось о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений. Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура. Сумму ущерба оценили в 818,8 млн рублей. Следствие считает, что действия чиновника в условиях проведения специальной военной операции «ухудшило обороноспособность границ» и защиту населения.