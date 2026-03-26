Экс-владельцу известной из-за техногенной катастрофы шахты грозит 10 лет

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 06:27

Сбежавшему из РФ экс-владельцу шахты «Листвяжная» Гридину грозит 10 лет тюрьмы

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранительные органы заочно предъявили обвинение одному из бывших владельцев шахты «Листвяжная» Владимиру Гридину, скрывшемуся в Монако после трагедии 2021 года, унесшей жизни 51 человека. Миллиардер объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС.

Как следует из материалов уголовного дела, Гридину инкриминируется злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, фигурант покинул Россию и укрылся на территории княжества Монако, его точное местонахождение установить не удалось.

Обвиняемый объявлен в международный розыск. Избрать в отношении Владимира Гридина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции, — указано в сообщении.

Гридин — бывший депутат Госдумы, входивший в комитет по транспорту. После взрыва метана на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года он покинул страну. В России уже осуждены несколько руководителей предприятия, а также сотрудники Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что в Иркутске следователи раскрыли преступление 30-летней давности. Обвинение предъявили 65-летнему местному жителю.

Листвяжная
шахты
обвинения
владельцы
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.