25 марта 2026 в 14:50

Следователи в Иркутске раскрыли преступление 30-летней давности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Иркутске следователи раскрыли преступление 30-летней давности, сообщает Angarsky. Обвинение предъявили 65-летнему местному жителю.

Сообщается, что убийство было совершено в апреле 1997 года — жертвой стала 53-летняя разносчица пенсий, на теле погибшей были обнаружены огнестрельные ранения. В ходе работы по раскрытию старых преступлений полицейские получили оперативную информацию от трех свидетелей.

Им удалось установить личность подозреваемого и провести задержание. Выяснилось, что женщина пришла к нему в общежитие, чтобы выдать пенсию, тогда мужчина выстрелил в пострадавшую и похитил почти 6 млн рублей старого номинала.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад. Тело женщины нашли в 2006 году за обочиной автодороги Волхов — Кисельня.

Иркутск
преступления
следователи
обвинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страну Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Две работницы завода пострадали при взрыве пропана
Мужчина погиб во время удара украинского дрона по автомобилю под Белгородом
Военэксперт раскрыл, почему ПВО Украины не справляется с БПЛА и ракетами РФ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

