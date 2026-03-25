Следователи в Иркутске раскрыли преступление 30-летней давности В Иркутске задержали жителя по подозрению в убийстве 30-летней давности

В Иркутске следователи раскрыли преступление 30-летней давности, сообщает Angarsky. Обвинение предъявили 65-летнему местному жителю.

Сообщается, что убийство было совершено в апреле 1997 года — жертвой стала 53-летняя разносчица пенсий, на теле погибшей были обнаружены огнестрельные ранения. В ходе работы по раскрытию старых преступлений полицейские получили оперативную информацию от трех свидетелей.

Им удалось установить личность подозреваемого и провести задержание. Выяснилось, что женщина пришла к нему в общежитие, чтобы выдать пенсию, тогда мужчина выстрелил в пострадавшую и похитил почти 6 млн рублей старого номинала.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад. Тело женщины нашли в 2006 году за обочиной автодороги Волхов — Кисельня.