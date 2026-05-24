24 мая 2026 в 11:14

Власти Китая запустили расследование взрыва на угольной шахте

Вход в угольную шахту Люшэньюй в провинции Шаньси, где произошел взрыв Вход в угольную шахту Люшэньюй в провинции Шаньси, где произошел взрыв Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press
Вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцин отправился на место взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси, сообщает агентство «Синьхуа». Журналисты отметили, что он распорядился провести тщательное расследование произошедшего.

Чжан Гоцин подчеркнул необходимость внимательно проверить число пропавших, чтобы никто не остался неучтенным. Он также призвал привлечь ведущих медицинских экспертов для лечения пострадавших. Премьер также напомнил, что такие случаи говорят о необходимости проверить безопасность труда на шахтах и пресекать фальсификацию данных мониторинга безопасности и незаконную субподрядную передачу и субаренду.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая выросло до 90. Журналисты отметили, что поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва.

Тем временем стало известно о девяти горняках, погибших при взрыве внутри угольной шахты в колумбийском департаменте Кундинамарка. Как уточнил губернатор региона Хорхе Эмилио Рей, тела работников уже найдены.

Инна Аббазова
