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22 июня 2026 в 10:47

ВСУ готовили удар гексакоптерами по мирным жителям Донецка

ВСУ разместили три гексакоптера на крыше дома в центре Донецка для атак

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские войска разместили три тяжелых беспилотных летательных аппарата типа «Баба-яга» на крыше одного из жилых домов в центре Донецка для нанесения ударов по мирному населению, сообщили в штабе обороны ДНР. Беспилотники были спрятаны под прикрытием ночного массированного налета для последующей активации в дневное время.

Под прикрытием ночного массированного налета, противник разместил три тяжелых <…> [беспилотника типа] «Баба-Яга» на крыше жилого здания в центре столицы [региона], для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, — следует из сообщения.

Как уточнили в штабе, дроны удалось обнаружить и обезвредить благодаря бдительности местных жителей, которые услышали приземление гексакоптеров и сообщили об этом в региональное управление ФСБ. Иных подробностей инцидента не приводится.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что жителей трех многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном эвакуировали после падения БПЛА в целях безопасности. По его словам, никто не пострадал.

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