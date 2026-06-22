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22 июня 2026 в 10:52

«Задрожал дом»: очевидец о первых минутах после землетрясения в Севастополе

NEWS.ru: у жителей Севастополя задрожали дома после начала землетрясения

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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У многих жителей Севастополя задрожали дома после начала землетрясения, заявила NEWS.ru очевидец Елена. Однако, по ее словам, подземные толчки не привели к каким-либо разрушениям.

Я живу в Балаклавском районе. В 8:50 примерно у нас задрожал дом, стены шатались, мебель. Кровать вот ходуном ходила. В городе никаких разрушений не было. Пока все спокойно, но ожидаются еще толчки сегодня, — поделилась очевидец.

Ранее заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь заявила, что в понедельник, 22 июня, у берегов Севастополя в Черном море произошло землетрясение магнитудой 4,4. По ее словам, это было уже шестое сейсмическое событие за утро этого дня.

До этого в Японии произошло землетрясение, которое вызвало немедленное включение национальной системы оповещения. Специалисты оценили магнитуду подземных толчков в 5,5 балла. Эпицентр землетрясения располагался на суше в префектуре Сайтама, расположенной рядом с Токио, а очаг находился на глубине 50 километров.

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