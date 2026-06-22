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22 июня 2026 в 10:55

Экспорт иранской нефти через Ормузский пролив достиг рекордного уровня

Bloomberg: Иран рекордно нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экспорт иранской сырой нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с момента начала конфликта после официального снятия блокады со стороны США, передает агентство Bloomberg. Согласно данным отслеживания морских судов, в район одновременно вошли сразу три крупных супертанкера — Elva, Virgo и Vigor. В общей сложности суда перевозят около шести миллионов баррелей углеводородов.

Иран увеличил объемы транспортировки сырой нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны, — пишет агентство.

Издание добавило, что танкеры сейчас направляются в сторону Сингапура. Все они вышли с острова Харк, который традиционно является главным логистическим узлом для всего иранского нефтяного экспорта. Обозреватели отмечают, что подобная активность может существенно повлиять на конъюнктуру мирового энергетического рынка.

Ранее стало известно, что технические консультации по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии 22 июня не состоятся. Иранская делегация покинула переговоры в знак протеста после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана. Трехсторонняя встреча с участием Пакистана проходила в Швейцарии.

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нефть
экспорт
Ормузский пролив
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