Переговоры США и Ирана провалились после истерики Трампа с угрозами Тегеран покинул переговоры после угроз Трампа уничтожить Иран из-за Ормуза

Иранская делегация покинула переговоры с США в знак протеста после угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Тегерана, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X. Трехсторонняя встреча с участием Пакистана проходила в Швейцарии.

Иранские официальные лица сообщили государственным СМИ, что иранская делегация, участвовавшая в переговорах, покинула место их проведения в знак протеста против угроз Дональда Трампа, — написал он.

Ранее члены иранской делегации на двусторонних переговорах в Женеве выразили протест представителям США из-за публичных угроз американского президента. Глава Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры, если Тегеран будет мешать судоходству в Ормузском проливе. По его словам, переговорщики даже не смогут добраться »в свою чертову страну», если Ормуз все-таки закроют.

До этого глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что за последние два дня более 120 судов прошли через Ормузский пролив. Он заверил, что объемы перевозимых нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до военных действий.