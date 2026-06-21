Глава Минэнерго США привел доказательства открытия Ормузского пролива Глава Минэнерго США: за последние два дня более 120 судов прошли через Ормуз

За последние два дня более 120 судов прошли через Ормузский пролив, заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Он заверил, что объемы перевозимых нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до военных действий, передает ABC.

За два дня назад прошло 55 судов, вчера прошло 67. Объемы перевозимых нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до войны, — сообщил министр.

Ранее сообщалось о старте переговоров по реализации меморандума о взаимопонимании с участием делегаций США, Ирана и Пакистана. Трехсторонняя встреча проходит в Швейцарии.

До этого представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи предупредил, что Иран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане. Кроме того, по его словам, Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив и требует снятия ограничений на продажу иранской нефти.

Также президент США заявил, что Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы. В противном случае, продолжил американский лидер, Вашингтон повторит удары.