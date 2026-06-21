Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 19:12

Глава Минэнерго США привел доказательства открытия Ормузского пролива

Глава Минэнерго США: за последние два дня более 120 судов прошли через Ормуз

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

За последние два дня более 120 судов прошли через Ормузский пролив, заявил глава Минэнерго США Крис Райт. Он заверил, что объемы перевозимых нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до военных действий, передает ABC.

За два дня назад прошло 55 судов, вчера прошло 67. Объемы перевозимых нефти и нефтепродуктов находятся примерно на том же уровне, что и до войны, — сообщил министр.

Ранее сообщалось о старте переговоров по реализации меморандума о взаимопонимании с участием делегаций США, Ирана и Пакистана. Трехсторонняя встреча проходит в Швейцарии.

До этого представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи предупредил, что Иран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане. Кроме того, по его словам, Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив и требует снятия ограничений на продажу иранской нефти.

Также президент США заявил, что Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы. В противном случае, продолжил американский лидер, Вашингтон повторит удары.

США
Иран
Ормузский пролив
Тегеран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине предрекли ухудшение отношений с Польшей
«Не подавать руки»: Фицо дали совет по Зеленскому после скандала с УПА
Целую улицу перекрыли в Москве из-за пожара
Появились подробности пожара на юге Москве, где загорелись 300 «квадратов»
Зеленский стал нерукопожатным в США, ситуация с АЗС в Крыму: что дальше
Младенец пострадал в аварии с машиной скорой помощи
Муж отсудил у жены компенсацию за оскорбления в чате
Молния спровоцировала масштабный пожар в Красноярском крае
Переговоры США и Ирана провалились после истерики Трампа с угрозами
Иранская делегация выразила протест США после угроз Трампа
Вэнс пошутил на переговорах с Ираном об индианке и пакистанце
В Волгограде заменили указатели на Сталинград
В Барнауле почти неделю разыскивают пропавшего мальчика
Площадь пожара на юге Москвы резко возросла
Жительница Рыльска пострадала при атаке украинского дрона
Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ в небе над Калужской областью
Глава Минэнерго США привел доказательства открытия Ормузского пролива
В Цюрихе отменили десятки рейсов из-за переговоров США и Ирана
Иранцы отказались пожимать американцам руки на переговорах
Криминалист предположил, что россиянку продали в рабство во Вьетнаме
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.